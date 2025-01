​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, apresentação de livro e exposição.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Manecas Santos: Uma Biografia da Luta” de Rosário Luz, na Sala Beijing, no Palácio do Presidente da República, às 18h00.

- Apresentação do espectáculo “A Canção do Estupro” de Sapot Dividid, no Centro Cultural Português, na Praia, as 19h00.

- Música ao vivo com Vla Trio, na Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Sextou com batucadeiras Força na Tradison Cruz Marques, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto acústico com Tito Paris e Amigos, na Casa da Morna II, em São Vicente, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Katia Semedo, Ady Reis, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Sextou com DJ Maluko, no Pub Afreecana, na Assomada, às 22h00.





Sábado

- Apresentação do espectáculo “Tud Uke Inda N K´Oya”, de Fabrizia Paz, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Djony e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Apresentação do espectáculo “Amil.car” de Djam Neguim, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Inauguração da exposição “Ponte Cultural” de Nelson Neves, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na ilha do Maio, às 20h30. Às 21h00, haverá concerto do grupo Maio Acústico.