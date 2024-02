​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, exposição e lançamento de livro.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Resilience to Ciber - Atacks off Portugal” de Any Keila, no Poial Lounge, em Assomada, às 18h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Noite de Batuku com Raiz di Tarrafi, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com Hernany e Banda, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 20h00.

- Karaoke Night, na Afreecana, em Assomada, às 20h00.

- Batuque com batucadeiras Herança di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Grande concerto com Fantcha, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.





Sábado

- Inauguração de exposição de Zelito, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na ilha do Maio, às 17h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Liriel e Banda, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Rui di Bitina e Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com “Temp`i Ora”, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, Caluca, Anselmo Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- 12ª Edição da gala Vozes das Ilhas, no Hotel Óasis Atlântico Porto Grande, em São Vicente, às 21h00.

- Concerto de 40 anos de carreira de Fantcha, na Aldeia Cultural “Nós Raiz”, em Porto Novo, Santo Antão, às 21h00.

Domingo

- Música ao vivo com Nadia e Banda, Caravela Laginha, em São Vicente, às 10h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.