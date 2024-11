​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na cidade da Praia, decorre a Feira Criativa de Natal, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Sexta-feira

- Livro “Rekonstruson di Identidadi” de Vanusa dos Santos, no espaço Poial, em Assomada, às 17h00.

- Gala Solidária 17 Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro, no Salão Nobre da Assembleia Nacional, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniele Simas, Zeca Couto, Paló e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com o grupo Pó de Lume, na Padaria Montrond, em Achada São Filipe, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com a banda Paparazy, no restaurante Xalino, em São Vicente, às 22h00.





Sábado

- Música ao vivo com Tote Xinoca, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Ericles Santos, Marcos Cruz e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Rivaldo Bettencourt, no Kintal In, na Praia, às 21h30.

- Música ao vivo com Raus e Banda, no restaurante Xalino, em São Vicente, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Yanick Oliveira, na Pizzaria e Art, em São Vicente, às 10h00.

- Música ao vivo com Edmira e Banda, no Hotel Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir 13h00.

- Música ao vivo com Tó Heaven, no restaurante Xalino, em São Vicente, às 20h50.