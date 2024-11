​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. Em São Vicente, decorre por estes dias a 30ª edição do Mindelact. Na ilha do Fogo está a decorrer a 4ª edição do Djarfogo Internacional Film Festival.

Sexta-feira - Exposição fotográfica “Paris 2024 e a primeira medalha olímpica”, com as fotos de Cristiano Barbosa, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h30. - Gala de celebração dos 30 anos do ICIEG, no Salão Nobre da Assembleia Nacional, na Praia, às 19h30. - Música ao vivo com Claudia Sofia, no Bar Lobby, do Hotel Oásis Atlântico Porto Grande, São Vicente, às 19h30. - Show com Bino Barros, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Música ao vivo com Zuleica Barros e Banda, no Underground Praia, às 22h00.

Sábado - Música ao vivo com Manu Reys, no Poial Lounge, na Assomada, às 20h00. - Música ao vivo com Andreia Silva e Dario Djack, no Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00. - Espectáculo de Juan Pinilla com participação especial de Carmen Moreno, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 21h00. - Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Marcos Cruz e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00. Domingo - Música ao vivo com China Mbs, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.