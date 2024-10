​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos várias actividades. Esta sexta-feira, 18 de Outubro, celebra-se o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, com realização de várias actividades culturais, um pouco por todo o país.

Sexta-feira

- Feira de gastronomia, em comemoração ao Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, no Pátio do Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 09h00.

- Kontu di Storia com Adriano Reis, no Jardim de Salineiro, no município de Ribeira Grande de Santiago, às 10h00.

- Exposição das Pinturas feitas nos ateliês, na Praça da Câmara Municipal de Porto Novo, Santo Antão, às 18h00.

- Concerto intimista com Ano Nobo Quarteto +1 e participação especial de Bertânia Almeida, na Sala Beijing, no Palácio do Presidente da República, às 18h00.

- Concerto intimista com Khyra, no Terra Lodge, em São Vicente, às 18h00.

- Exposição “Cabo Verde toca e canta”, de Ben do Rosário, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Música ao vivo com Emy Benrós e Banda, na Marina Mindelo Club, São Vicente, às 19h00.

- Apresentação da peça “Uma Menina Chamada Nuvem”, de Raiz de Polon, no Centro Cultural Português, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Pierre, no Hotel Oásis Atlântico Porto Grande, São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com Arlindo e Adi Alves, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite de batuque com batucadeiras Renascer (Picos), no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto de Tio Lino, com convidados Mirri Lobo e Vanice da Luz, no Anfiteatro José Cabral, na ilha do Sal, às 21h00.

- Concerto de apresentação do álbum “Nova Aurora” de Cremilda Medina, na Assembleia Nacional, na Praia, às 21h30.

- Música ao vivo com Kong e Banda, no restaurante Xalino, São Vicente, às 22h00.





Sábado

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no Poial Lounge, na Assomada, às 13h00.

- Stand Up Comedy com Ricardo Fidalga e Cristian Andrade, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- Segunda eliminatória da VIª edição do Concurso de Vozes Instituições/Profissões, no Mercado Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Djoni e Banda Tempo e Hora, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tanaia e Banda, no restaurante Xalino, São Vicente, às 22h00.





Domingo

- “O Uivo da Memória - 20 anos de Sodade de Ildo Lobo", no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.