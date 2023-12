​Sugestões para fim-de-semana

Neste último fim-de-semana antes do Natal temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Música ao vivo com a Banda NKN, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Djoy Amado, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Nildson Lila, na Esplanada Hotel Falucho, em Santa Cruz, às 19h00.

- Live Music com Lizender Medina, no Hotel Odjo d 'água, na ilha do Sal, às 19h30.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Live Music com Zé Rui de Pina e Amigos, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Albertino Évora, no restaurante Orla, na Praia, às 21h30.

- Espectáculo musical com Ferro Gaita, no espaço Warehouse, na Praia, às 22h00.





Sábado

- Exposição colectiva de artistas e artesãos, no restaurante Osteria N.3, na Praia, às 11h00.

- Sessão de apresentação dos concorrentes do concurso de voz “Todo Mundo Canta Mosteiros”, em Queimada Traz, no concelho dos Mosteiros, às 19h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00.

- Live Music com Clóvis Davero, no Hotel Odjo d 'água, na ilha do Sal, às 19h30.

- Show do Ano com Kriol King, no Largo da Gambôa, na Praia, às 20h00.

- Show do Ano com Matias Damásio, na FIC, na Praia, às 20h00.

- Show de Dynamo e convidados, no Areal de Bikini Beach, na ilha do Sal, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite de Tocatina, no espaço Nilsa, na zona de Alcatraz, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Caluca, Anselmo Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Noite Branca em São Filipe, na ilha do Fogo, às 21h00.

- Apresentação da peça teatral “Cabaret Mindelo” do grupo 50 Pessoa, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Armando Soares e Banda, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00.

O Expresso das Ilhas deseja a todos um Santo Natal.