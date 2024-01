Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos sugestões de actividades que vão acontecer em alguns pontos do país. Esta sexta e sábado, o Centro Cultural do Mindelo recebe o espectáculo “Tour Mundial de 60 anos” do cantor e compositor, Mário Lúcio. A Cidade Velha acolhe esta sexta e sábado, mais uma edição do Festival Nhu Santu Nomi.

Sexta-feira -Inauguração da exposição “Sol, Vento, Som e Mar” de Tutu Sousa, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na ilha do Maio, às 17h00. - Concerto de Sara Alhinho Quartet, no Centro Cultural Português, na Praia, às 19h00. - Música ao vivo com Sara Andrade, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00. - Noite de Batuco com as batucadeiras Tareza e Tradison di Terra, no espaço Poial Lounge, em Assomada, às 19h00. - Concurso musical “Djad`Sal Canta”, no Anfiteatro José Cabral, na ilha do Sal, às 21h00. - Música ao vivo com Félix Lopes, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Live Music com Bau e Kapa, na livraria Nhô Djunga, em São Vicente, às 22h30.

Sábado - Música ao vivo com Donna La Perle, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 13h00. - Música ao vivo com Zuleica Barros acompanhada de Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30. - Live Music com Kin e Jepada, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30. - Baile de Carnaval com Anísio e Banda, no restaurante Kebra Canela, na Praia, às 21h00. - Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Caluca Tavares, Anselmo Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Live Music com Claudia Sofia e Banda, na Livraria Nhô Djunga, em São Vicente, às 22h00.

Domingo - Música ao vivo com Horácio Pires, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 18h00. - Live Music com Edson e Dário, na livraria Nhô Djunga, em São Vicente, às 21h00.

