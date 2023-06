​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. No concelho de Porto Novo, Santo Antão, acontece esta sexta e sábado, às 23h00, o baile popular, no Estádio Amílcar Cabral. Em Chão Bom, no concelho de Tarrafal de Santiago, vai decorrer esta sexta e sábado, a partir das 11h00, a Feira de Gastronomia.

Sexta-feira

- Festival de Cuscuz com música, dança, teatro e jogos, na Escola de Monte Sossego, em São Vicente, a partir das 09h00.

- Apresentação do livro “A minha dor (in)visível” de Geraldina Almeida, no Jardim Infantil “Titina Silá”, em frente da Delegação Municipal de Chão Bom, em Tarrafal de Santiago, às 10h00.

- White Sunset, no Mambo Beach Club, na Praia, a partir das 16h00.

- Lançamento do livro “Uma Menina de Cristal e Outras Cronicas”, de Dina Salústio, no Auditório do Banco Interatlântico/Garantia, na Praia, às 18h00.

- Exposição de pintura “Redial- Um Reencontro comigo mesmo”, de Sónia Lopes, na Livraria Nhô Eugénio, na Praia, às 18h00.

- Gala Padrinhos SOS 2023, na Assembleia Nacional, às 19h00.

- Mini Festival Stand Up Comedy, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com George Tavares, no Farol do Maio, na ilha do Maio, às 21h00.





Sábado

- Apresentação do livro "A minha dor (in)visível", de Geraldina Almeida, no Jardim Titina Silá, Chão Bom, Tarrafal de Santiago, às 10 horas.

- Gala de Dança 2023, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues e Adi Alves, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.





Domingo

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Desfile Inclusivo em Parceria com Marca de Vestuário, na zona do Paiol, na Praia, às 18h00.