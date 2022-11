​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões interessantes para quem gosta de se divertir fora de casa. A cidade de Assomada acolhe esta sexta e sábado, mais uma edição do Festival Nha Santa Catarina, que contará com actuação de vários artistas.

Sexta-feira

- Apresentação da exposição “Pedro Rolando dos Reis Martins''. In Memoriam”, no Museu Norberto Tavares, na cidade de Assomada, a partir das 16h30.

- Festival Jazz Night Music com a Banda Bons Amigos, no restaurante Flor di Liz, na Rua Pedonal, na Praia, às 19h00.

- Concerto musical de artistas femininas: Syna Awel, Suzete Ramos, Ineida Moniz, Thayane Silva e Betinha Leão, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 20h00.

- Música ao vivo com Indy Delgado e Banda, no ZeroPointArt, em São Vicente, às 21h00.

- Live Music com Mike Silves, no restaurante e bar Osteria Nº3, na Praia, às 21h00.

Sábado

- Animação com os DJs Ector, Axel, Danny Boy e Kevy Delgado, no restaurante Ipanema, na Praia, às 15h00.

- Ticave Teatro, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Tidy Rodriguês, no restaurante Pó D`Terra, na Praia, a partir das 19h00.

- 1ª Edição da Gala Novembro mês do Homem, no Centro Cultural Paulino Vieira, no município de Tarrafal de São Nicolau, às 19h00.

- Música ao vivo com Ney e animação com DJ Parada, no Horace Silver Lounge Bar, às 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Caluca Tavares, Anselmo Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- “Noite Cabo-verdiana” Batuk com Tutu e Banda, no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 21h30.