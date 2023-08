​Sugestões para o fim-de-semana

Este fim-de-semana temos música ao vivo e vários festivais gastronómicos.

Sexta-feira

- Show de lançamento do novo EP do artista Gii, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Tino e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Noite de Morna com André e Hernani, no Farol do Maio, na ilha do Maio, às 21h00.

- Live Music com Alcindo Gepada e Kin di Nanda, no Djeu View Residencial, na Praia, às 21h00.

Sábado

- IIª Edição do Festival de Katxupa, em Achada Grande Trás, na Praia, às 09h00.

- “Moreia Feast”, no largo Rua Calhau/ Pelourinho, na Cidade Velha, às 10h00.

- Música ao vivo com Zé Viola, André, Calúca e Silvano Spencer, no Kriola Lounge Bar, na ilha do Maio, às 19h30.

- Jay Moreira com “Andreza Tour”, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Duka, Heber Pires e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Mariola, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com a Banda NKN, no espaço Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.

- 11º Edição do Festival "Noite do Emigrante", na Assomada, às 21h00.

Domingo

- Show Beneficente Jornada Mundial da Juventude, no espaço multiuso da Paróquia de São Miguel, às 13h00.