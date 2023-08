​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. No município de Porto Novo, acontece nesta sexta e sábado, 25 e 26, a 34ª edição do Festival Curraletes. Na Cidade Velha decorre este sábado e domingo, 26 e 27, a Tenda “I Love Pescador”, com actuação de artistas, MCs e DJs, na Rua Calhau. No concelho de Tarrafal de Santiago, decorre esta sexta e sábado, o Festival Santo Agostinho, em Achada Tenda.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Rufino Maurício” de César Monteiro, no Internato Grão- Ducado de Luxemburgo, em Ribeira Grande de Santo Antão, às 17h00.

- Festival Tensamba, no Hotel Odjo d`agua, na ilha do Sal, às 18h00.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, no restaurante Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fogu, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Live music com Albertino e Nice Band, no Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tino e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Mariola, no Farol do Maio, ilha do Maio, às 21h00.





Sábado

- Exposição “Projecto da Diáspora”, na Praça Alexandre Albuquerque, na Praia, às 16h00.

- Festa de 15 anos da Rádio TV Cidade, na Praça Center, na Praia, às 16h30.

- 1ª Edição da “Adoração com Arte”, na Praça dos Paços do Concelho de Santa Cruz, às 17h00.

- Música ao vivo Tainara Moreira, no restaurante Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Katy Dias, Nuno Chantre, Anderson Graça, Anselmo Júnior e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Vanu, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 21h00.

- Live Show com Zito Quamy Trio, Quamy Bass e Pantxo baterista, no Poial Lounge, em Assomada, às 21h00.

- “Hello Somada 1.0”, no Atlantis Night Club, no antigo EMPA na Assomada, às 22h00.

- Concerto de 20 Anos de Carreira de Mika Mendes, no Hangar 7, na Praia, às 22h00.

- Concerto de 30 anos de carreira de Gil Semedo, no Mansa Marina Hotel, em São Vicente, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Sara Andrade e Cirilo, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00.