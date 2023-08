​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Para quem está na ilha de São Vicente, acontece este fim-de-semana, a 39ª edição do Festival Baía das Gatas. No município de São Miguel acontece, esta sexta e sábado, 11 e 12, o Bock Party Calheta Festival que vai decorrer na praia de Calhetona.

Sexta-feira

- Apresentação na tela “Boita e Raboita des Mundo”, na reabertura do Centro Cultural, em Tarrafal de Santiago, às 19h00.

- Antestreia do filme Padre Campos “O Soldado Espiritano”, Salão Paroquial da Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no espaço Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Reposição do vídeo-teatro “Prínsipe D´Angra Sagradu”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Marcos Cruz e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Sextinha com animação de DJ Parada, no farol do Maio, na ilha do Maio, a partir das 21h00.

- Live Music com Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 21h00.

- Live Music com Albertino Évora, no Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Show de Jay Moreira, no Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Odaiiline Jacquebede e Banda, no espaço Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Litos, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Nhof, Duka, Ejay Santos e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Live Music com Totinho, no Djeu View Residencial, na Praia, às 21h00.

Live Music com Félix Lopes e Nice Band, no Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- “Cabo Verde Tour” de Elji Beatzkilla, na Tchida Arena, na ilha do Sal, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00.