Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana acontecem vários festivais de música no país. Para quem está em São Vicente acontece nesta sexta, sábado e domingo, a 38ª edição do Festival da Baía das Gatas. Esta sexta e sábado, acontece mais uma edição do Festival Calheta São Miguel, no Estádio Municipal, a partir das 22h00. No concelho dos Mosteiros decorre a 27ª edição do Festival de Praia Lantcha. Na Ribeira Brava em São Nicolau acontece esta sexta, sábado e domingo, o Festival Lagoa.

Sexta-feira - Noite Dançante com animação de DJs, no INK Lounge, na Praia, às 22h00. - Música ao vivo com Nice Band: Totinho, Albertino, Jorge Pimpa, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Rivaldo Bettencourt, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

Sábado - Circo Enigma apresenta espectáculo de Palhaço (Os palhaços Signos), no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h00. - Estreia do filme de animação “A Fita Cor-de-rosa”, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 18h30. - Música ao vivo com Rhaya Monteiro, Caluca Tavares e Gandhy Silva, no BR Lounge Bar, na Praia, às 20h00. - Live Music com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00. - Festival Chã de Tanque, no Campo de Futebol, no concelho de Santa Catarina de Santiago, às 22h00.

