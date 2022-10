​Sugestões para fim-de-semana

Para quem gosta de passar um fim-de-semana diferente, temos aqui algumas sugestões. Na Cidade da Praia decorre a 6ª edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI), nos auditórios do Palácio da Cultura Ildo Lobo, Plateau e do Auditório Nacional Jorge Barbosa Várzea. Em Mindelo decorre a primeira edição da Mostra de Artistas Residentes M.A.R. Na Ribeira da Barca, no concelho de Santa Catarina de Santiago, acontece de sábado a segunda, 22 a 24, mais uma edição do Festival de Moreia, que contará com actuação de vários artistas locais.

Sexta-feira - Lançamento do livro “Língua de Berço”, de Augusta Évora (Mana Guta), no Salão Paroquial de Calheta de São Miguel, às 15h00. - Lançamento do livro “Crónicas de Histórias da Educação – Recortes no tempo”, de Maria Adriana Sousa Carvalho, na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 18h00. - Exposição “Retratos”, de Tchalé Figueira, na livraria Nhô Eugénio, na Praia, às 18h00. - Música ao vivo com Dona La Perle, na esplanada Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00. - Música ao vivo com Tino, Yuri da Graça, Ejay Santos e Tide Carvalho, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Música ao vivo com Josimar Gonçalves, no ZeroPointArt Mindelo, às 21h00. - Show de dança "Eclipse", com a coreografia de Noelisa Santos, no Mansa Floating Hub, São Vicente, às 21h00. - Música ao vivo com Cila, na livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h30.

Sábado - Música ao vivo com Joceline Furtado e Bodo, no restaurante Alkimist, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Nice Band, no restaurante Nice Kriola Lounge, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Ulisses Português e Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00. - Exibição do filme “The School for Good and Evil”, no Cine Mindelo, às 21h00.

