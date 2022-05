Sugestões de fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, espectáculo de dança e estreia de filme.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Helida Camacho, no espaço Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

- Festival 13 de Maio, junto à antiga EMPA, na Assomada, às 21h00.

- Música ao vivo com Albertino Évora, Zeca Couto, Totinho e Jorge Pimpa, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Afrochic Night com DJ Cila, no Mansa Floating Hub, no Mindelo, às 21h00.

- Sextou na vibe com DJ Tininho, DJ Fresh e DJ Cley, no INK Lounge, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Música ao vivo com Ady e Zuleica Rosário, no restaurante Avis, na Praia, às 13h00.

- Música ao vivo com Totinho e Banda, no Tronku, na Praia, às 14h00.

- Mini Festival com actuação de Tote Xinoca, George Tavares, Raquel Monteiro, Arlindo Rodrigues e Grupo Varanda, na Praça do Morro, na ilha do Maio, às 18h00.

- Espectáculo de dança “Um desfile de ritmos do tradicional ao moderno”, no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 19h00.

- Estreia do filme de curta metragem “Galo na Fila do Banco”, no Centro Cultural do Mindelo, pelas 19h00.

- Música ao vivo com Letícia Sansa e Ulisses, no Hotel Odjo D`água, na ilha do Sal, às 21h00.

- Live Show com o Grupo Bensu, no Poial, na Cidade de Assomada, às 21h00.