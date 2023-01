​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana prolongado devido ao feriado na sexta-feira, Dia dos Heróis Nacionais, temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Live performances com Ceuzany e Tubarões, no Ocean Live Park, em Mindelo, às 19h30.

- Desfile da Moda Africana, no Mercado de Artesanato de Tarrafal de Santiago, às 21h00.

- Festival Nhu Santu Nomi com actuação de vários artistas cabo-verdianos, na Rua Calhau, na Cidade Velha, às 22h00.





Sábado

- Apresentação do filme “Boita e Raboita des Mundo” de Tikai Produções, no Mercado de Artesanato de Tarrafal de Santiago, às 17h00.

- Gala do Novo Ano Chinês, no Auditório Nacional, na Praia, às 19h00.

- Live performances com Dieg e Nelson Freitas, no Ocean Live Park, em Mindelo, às 19h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Caluca Tavares, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com George Tavares e Banda, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Live performances com Roda de Samba – Djony do Cavaco e Jenifer Solidade, Anísio Rodrigues e Constantino Cardoso, no Ocean Live Park, em Mindelo, às 16h00.