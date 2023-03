​Sugestões para fim-de-semana

Confira as nossas sugestões para este fim-de-semana.

Sexta-feira

- 2ª Edição do Festival de Churrasco, no Quebra Canela, na Praia, a partir das 16h00 (sábado e domingo a partir das 12h00).

- Projeção do concerto musical filmado de Sandra Horta, no Centro Cultural Português, na Praia, às 18h00.

- SpokenWord – Poesia falada, no Poial Lounge, na Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com Rui di Bitina e Banda, no restaurante Ipanema, na Praia, a partir das 20h00.

- Live Music com Niclas Amado e Banda, no espaço musical Gamboa, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Ady Alves, no restaurante Avis, na Praia, às 13h00.

- Apresentação do Catálogo 3 Ritmos: Batuku, Tabanka e Funaná, no Paços de Concelho de Santa Cruz, às 14h00.

- Apresentação do livro “Songbook Cabo Verde” de George Tavares, no Centro Sete Sóis Sete Luas, na ilha do Maio, às 18h00.

- Projecção de “Filmes na Mochila”, na Praça João Galego, na Boa Vista, às 19h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 21h00.

- Exibição do filme “Casamento Armado”, no CineMindelo, às 21h00.

- Concerto de homenagem a Dulce Matias, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Noite Dançante com Dj Duka, no ING Lounge, na Praia, às 23h00.





Domingo

- Música ao vivo com grupo de batucadeiras Nova Chama, no Falucho Paradise Beach, no Concelho de Santa Cruz, a partir das 13h00.