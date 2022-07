Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. Esta sexta e sábado acontece a 28ª edição do Festival de Areia Grande, no concelho de Santa Cruz, interior de Santiago, e Mini Festival Sant`Ana, na ilha do Sal. Na ilha do Maio decorre uma formação/oficina “Arte em Cabedal”, que será ministrada pelo orientador Beto Diogo. A peça teatral “A Cidade do Café” de Rocca Vera-Cruz, será exibida na sexta, sábado e domingo, no palco do Centro Cultural do Mindelo.

Sexta-feira - Música ao vivo com Heavy H, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00. -Música ao vivo com Leroy Pinto, na Esplanada de Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00. - Fashion show com actuação de Raiz di Polon, Jenifer Solidade e Rui di Bitina, no Hotel Pestana Trópico, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Tino e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, às 20h30. - Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Caluca Tavares, Paló e Bruno Lima, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Música ao vivo com Jandir Fortes, no restaurante/bar Tronku, na Praia, às 21h00. - Tropical Fridays com DJ Cley e Jigga, no INK Lounge, na Praia, às 23h00.

Sábado -CV Color Festival, na praia da Gamboa, na Praia, às 15h00. - Sunset Sessions com DJ Saramawashi, no Kalimba Beach Club, em São Vicente, às 16h00. - Grande Final do concurso de conhecimento inter liceus, no Auditório Nacional, na Praia, às 18h00. - Stand up Comedy com Micale Ramos e Youre Cabral, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00. - Show de Stand up Comedy com Saniclas Gui e Ruben Dongo, no restaurante Divin`Art, em Santo Antão, às 20h00. - Música ao vivo com Afroband, no Poial Lounge, na Assomada, às 21h00. - Live concert com Jandir Fortes, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.

Domingo - Grande Baile Conjunto, em homenagem aos artistas Kino Cabral e Beto Dias, no Hotel Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 20h00.

