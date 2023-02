​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana sugerimos, entre outros eventos, shows de música ao vivo e Stand Up Comedy.

Sexta-feira

- 6ª Edição de “265 Talks – Inspira Assomada”, no espaço Poial, na Assomada, às 19h00.

- Stand Up Comedy "DTRÁS PFRENT", com humoristas mindelenses Christian Kiki & Ricardo Fidalga, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Ady Alves e Katia Semedo, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Show de Rui di Bitina, no espaço musical Gamboa, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Luís Baptista e Banda, no espaço ZeroPointArt, em São Vicente, às 21h00.

- Show de Mariana Ramos, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Décima segunda edição dos jogos escolares regionais na ilha do Sal, no Estádio Marcelo Leitão, a partir das 08h30.





Domingo

- Música ao vivo com Djacy Silva, no restaurante Falucho Paradise Beach, no concelho de Santa Cruz, a partir das 13h00.