Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana prolongado (e preenchido), devido ao Natal, seleccionamos alguns eventos para os mais novos e para os adultos.

Sexta-feira

- Show de Talentos Kids, no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 18h00.

- Stand Up Comedy com Carlos Andrade, no Poial Lounge, na Assomada, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu do Fôgu, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Live Music com Marly Soares, Chiquinho Lima e Demis Brito, no Bar Restaurante Sila, na Ribeira Brava, São Nicolau, às 20h30.

- Noite de Rabeka com o grupo Óasis Alcatraz, no Bar Restaurante Euclídes, na Vila da Calheta, ilha do Maio, às 21h00.

- 1ª Edição do Morabeza Festival, no largo da Kebra Kanela, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tiago Silva e Roma`s Rodrigues, no ZeroPointArt Mindelo, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Duka, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Live Concert de celebração de 25 anos de carreira de Zé Delgado, no Mindel Hotel, São Vicente, às 21h00.

- Espectáculo “Zelos- Cabaret Kriol”, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 22h00.

- Espectáculo de Hélio Batalha e Lose Jr, no Martini Sunset, São Vicente, às 22h00.

- Show live com Lejemea, na discoteca Night Club, em Tarrafal de Santiago, a partir das 22h00.

- Festa Migrante 2.0 by Encontro com animação de Dj Duka e Dj Cley, no INK Lounge, na Praia, às 23h00.

- Concerto musical de “Os Tubarões” com Live Band, na discoteca Zero Horas, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Música ao vivo com Hebral Cabral, no espaço Pó D`Terra, na Praia, a partir das 20h00.

- II edição “Natal Lá Fora”, no Polivalente de Achada Igreja, em Picos, São Salvador do Mundo, às 21h00.

- Baile Popular com Dj Djodje, no Salão Ramalho-Bélem, na Ribeira Brava, São Nicolau, às 23h00.

Domingo

- Tarde Mágico djunto ku RTC e URBAN CV, no Parque 5 de Julho, na Praia, a partir das 11h00.

- Exibição do filme “Boita e Raboita des Mundo” de Tikai Produções, no Polivalente de Assomada, às 17h00.