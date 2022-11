​Sugestões para fim-de-semana

Chega mais um fim-de-semana cheio de eventos culturais. Na praia de São Francisco, na ilha de Santiago decorre a primeira edição do Festival “Terra Sagrada”, um evento que conta com actuação de vários DJs nacionais e internacionais. E no município de Santa Catarina do Fogo decorre a XVI edição do Festival de Santa Catarina do Fogo.

Sexta-feira - “Dreams & Demos”, no restaurante Plaza Park, na Praia, às 17h00. - Tarde de Música e Poesia, no Centro Cultural Paulino Vieira, em Tarrafal de São Nicolau, às 18h00. - Lançamento do livro “Temperos da Chef Ália”, no restaurante do Quintal da Música, na Praia, às 18h30. - Workshop “Ragga Dance Hall'', na Escola de Dança Nicole, na Praia, às 19h00. - Live Music com Mário Gamboa e Odailine, no restaurante Alkimist, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Linda Chantre e Banda, no S7ven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30. - Música e poesia com Melody Produções, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00. - Música ao vivo com Josimar Gonçalves, no ZeroPointArt, em São Vicente, às 21h00.

Sábado - Desfile de Crochés promovido pela jovem artesã Raiza Swetie Silva, no restaurante Búzios, em Tarrafal de Santiago, às 19h00. - Concerto de URDI com Tony Lopes, Riza Sanches, em Chã Alecrim, em São Vicente, às 19h30. - Live Concert com Nice Band e convidado Calu Bana, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30. - Música ao vivo com Ineida Moniz, Palinh Vieira, Ejay e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Música ao vivo com Litos e Salliff, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00. - Música ao vivo com Banda Bensu, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 22h00. - Badju Kanekinha com Stand Up Comedy, no Eclipse Bar Lounge, na Praia, às 22h00. Domingo -Música ao vivo com Adilson, Tote Xinoca e Herevelte, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00. - Raiz di Polon apresenta em estreia absoluto a peça de dança "Nha Fado, Meu Destino", no Centro Cultural Português, na Praia. às 18h00.

