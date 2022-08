Sugestões para fim-de-semana

Confira a nossa sugestão para um fim-de-semana. No concelho de Tarrafal de São Nicolau acontece este sábado e domingo, mais uma edição do Festival Praia de Tedja. Na Cidade Velha acontece este fim-de-semana, a Festa de São Roque com várias actividades.

Sexta-feira - Música ao vivo com Hebral, no Parque de Diversões do Parque 5 de Julho, na Praia, às 19h00. - Night Music Jazz com Leno Tavares e Banda, no restaurante Flor de Liz, Rua Pedonal, na Praia, às 19h00. - Dança Cultural "O Corpo que se move", no Centro Cultural Português, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Victor, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00. - Grande Concerto com Solange Cesarovna, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

Sábado - Live show com Rui Orlando, na Praia da Laginha, São Vicente, às 22h00. - Live Music com Bob Mascarenhas, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

