Sugestões para fim-de-semana

Mais um fim-de-semana animado com lançamento de livro, concertos musicais e dança. Para quem está em São Vicente decorre este fim-de-semana, a IX edição do Kavala Fresk Feastival.

Sexta-feira

- Lançamento do “ABC do Escutismo”, nos jardins do Palácio da Presidência, às 17h00.

- Ronilda Ramos e Avú, no Plaza Park, cidade da Praia, às 19h00.

- Friends e Friday com Marino e Banda, no Aqva, na cidade da Praia, às 19h00.

- Sextinha com Rodji e Banda, no Divin`Art, Santo Antão, a partir das 20h00.

- Concerto de Rock com Cobju9 e Special Guests, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no espaço Nice Kriola, na cidade da Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Gud – Quarteto, no Centro Cultural do Mindelo, às 20h30.

- Espectáculo “Rota dum Sampadiu” com Ary Kueka, no Auditório Nacional, às 21h00.





Sábado

- Inauguração do mural da campanha "Menos Álcool Mais Vida", na Rua da Arte - Terra Branca, cidade da Praia, a partir das 15h30.

- “MarDança” da ALAIM no Centro da Juventude de Porto Novo, Santo Antão, às 18h30.

- Concerto musical com Marino e Banda, no Quintal da Música, cidade da Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoka, no Horace Silver Lounge Bar, às 20h00.