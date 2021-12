Sugestões para fim-de-semana

Chega mais um fim-de-semana cheio de actividades em vários pontos do país.

Sexta-feira

- Gala comemorativa do Dia Internacional dos Direitos Humanos, no Centro Cultural Português, na Praia, às 17h00.

- Lançamento do livro “A Confissão e a Culpa”, de Germano Almeida, no Auditório da Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h00.

- Apresentação do projecto discográfico e cultural “Capo Verde, terra d'amore”, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Show de Denis Graça e Banda, no Polivalente da Cidade das Pombas, no Paúl, às 20h00.

- Badju Kanekinha edição Maio 2.0, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, a partir das 20h30.

- 8ª Edição do Morna Fest, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, acompanhada da Banda formada por Edson Brito, Adão Brito, Yuri Graça e Tidey Carvalho, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Live Concert com Blacka, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Concurso Miss & Mister Teen 2021, no Auditório Nacional, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com George Tavares, Caluca Tavares e Gandhy Silva, no BR Lounge Bar, na Praia, às 19h00.

- Stand Up Comedy com o humorista Enrique Alhinho e o convidado Edson Andrade, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Showcase da parada de estrelas cabo-Angolana, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h00.

- Live Music com Claudeth, no Divin`Art, Santo Antão, a partir das 20h30.

- 8ª Edição do Morna Fest em Mindelo, na Pracinha do Liceu Velho, às 21h00.

- The Party Vuvuza com Djodje e Ricky Man, no Hangar 7, na Praia, às 21h00.