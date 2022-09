​Sugestões para fim-de-semana

Confira as nossas sugestões para este fim-de-semana.

Sexta-feira

- Tarde Cultural, na localidade de Botarama, no município de Ribeira Grande de Santiago, às 17h00.

- Apresentação oficial da "Sankofa Editora” no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h30.

- Exibição do documentário “Wax Print”, Catchupa Factory, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h30.

- Noite de música ao vivo com Jucel Sousa Landim e Herman Macedo, no Lanchonete do Búzios - Restaurante & Pensão - Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- Live music com Jandir e Banda, no espaço musical Gamboa, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Nice Band e Rui de Betina, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Gala de Miss Internacional de Cabo Verde, no largo Amílcar Cabral, na Várzea, na Praia, às 19h00.

- Jantar concerto com Lizandra Gomes, no Le Metalo, em São Vicente, às 20h30.

-Música ao vivo com Ineida Moniz e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Festa d Bronk, na Bikini Beach Bar, em Santa Maria, ilha do Sal, às 21h00.

- Show “Minis D 2 Mil”, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 23h00.