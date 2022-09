​Sugestões para o fim-de-semana

Confira as nossas sugestões para este fim-de-semana. Na Cidade do Porto Inglês, na ilha de Maio, acontece esta sexta e sábado mais uma edição do Festival de Bixi Rotcha.

Sexta-feira - Apresentação do livro “50 Voltas ao Sol” de José Rui Rosário, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30. - Apresentação Pública Catchupa Factory 2022, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, em São Vicente, às 19h00. - Lançamento do álbum “Um Bem Dum Cavaquim” de Diva Barros, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30. - Live Music com Jandir e Banda, no espaço musical Gamboa, na Praia, a partir das 20h30.

Sábado - Música ao vivo com Donna La Perle, no Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00. - Live Show com Dánivaz, no Poial Lounge, em Assomada, às 21h00. - Música ao vivo com Tino, Yuri da Graça, Adão Brito e Pancho, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

Domingo - Música ao vivo com Os Chantres (Nuno e Linda), no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

