​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na ilha do Sal acontece esta sexta e sábado, 16 e 17, mais uma edição do Festival Santa Maria.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Litterae” da jovem escritora tarralafalense, Márcia Dias Costa, no Mercado de Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, às 17h30.

- Lançamento do livro “Parágrafos” de Diana Galvão, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- Música ao vivo com Katia Semedo e Ulisses Português, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Apresentação da peça de teatro “Inquieta Revolução”, na ALAIM, São Vicente, às 21h00.

- Concerto “Mário Lúcio & os Kriols: Tour Cabo Verde 2022”, na Assembleia Nacional, na Praia, às 21h00.

Sábado

- Música ao vivo com a banda Trio de Fogo, na Praça Center, na Praia, a partir das 15h00.

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho e terá como convidada Flor, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Rui Cruz e Banda, no Quintal da Música, na Praia, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Nice Band (Paló, Jorge Pimpa, Albertino e Totinho), no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

Domingo

- Concerto “Mário Lúcio & os Kriols: Tour Cabo Verde 2022”, na Rua de Lisboa, em São Vicente, às 21h00.