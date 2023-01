​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Lançamento da revista municipal “Tarrafal”, no Mercado de Artesanato e Cultura de Tarrafal de Santiago, às 16h00.

- Grelhada e Super Bock, no Warehouse – Sigui Sabura, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fogu, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto musical de Fantcha, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

Sábado

- Celebração dos 25 anos da RTP África com actuação de artistas como Elida Almeida, Nenny, Silvia Barros, Daro, Sara Correia, Mr Bow e Ivan Alekxei, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Caluca, Adão Brito e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- 6ª Edição do Fest Top Assomada 2023 com actuação de Hélio Batalha, Mika Mendes, Neyna, Zé Espanhol, MC Acondize, MC Panki e Pity Gaita, no Atlantis – Antigo Empa, às 22h00.

Domingo

- Sun7 Motions com o artista convidado Léo Pereira, no espaço Aqva, na Praia, às 16h00.