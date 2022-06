Sugestões para fim-de-semana

​Para quem gosta de se divertir aos fins-de-semana temos aqui algumas sugestões.

Sexta-feira

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho e convidados, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Deisy, no Bar /Restaurante Tronku, na Praia, às 21h00.

- Festa de São João Baptista com actuação de Kino Cabral, Josslyn, Buguin Martins, Os Tubarões, no Estádio Amílcar Cabral, no Porto Novo, às 22h00.

Sábado

- Apresentação da adaptação da obra teatral “O Pequeno Príncipe”, no Auditório do Centro Cultural Brasil-Cabo Verde, às 16h30.

- Lançamento do livro “É ka lobu ki fase” de José Luiz Tavares, na Rua d'Horta, Chão Bom, em Tarrafal de Santiago, às 18h00.

- Cotchipo ao vivo, no Sabor da Angela, na Praia, às 18h30.

- Música ao vivo com Fresh Band, no restaurante Plaza Park, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Zé Rui de Pina e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.

- Festa de aniversário de Trakinuz, no Polivalente de Achada Igreja, nos Picos, às 22h00.





Domingo

- Festival de desporto, na Baía de Tarrafal e Pavilhão desportivo, em Tarrafal de Santiago, a partir das 09h00.