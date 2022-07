Sugestões para fim-de-semana

Se quiser passar um fim-de-semana diferente temos aqui algumas sugestões. Em São Vicente decorre este fim-de-semana, a 10ª edição do Kavala Fresk Feastival, um evento gastronómico que traz actividades culturais, desportivas e informativas.

Sexta-feira

- 10ª edição do Kavala Fresk Feastival, a partir das 18h00

- Noite de “Pila Babju” com actuação de Naty Bid, no espaço Poial Lounge, na Assomada, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Katia Semedo, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Mindela Soares, Manuel de Candinho, Lulan e Bruno Lima, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Zuleica Barros, no bar/restaurante Tronku, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Lançamento do livro “Comandante Pedro Pires: Memórias da luta anticolonial em Guiné-Bissau e da construção da República de Cabo Verde", na praça do município de São Filipe, na ilha do Fogo, às 17h00.

- Stand Up Comedy com Jailson Miranda e os convidados: Tikai, Boca Fradu, Iven Cidário e Micael Ramos, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Nireida Lopes e Vanu, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Roberto Roque e Stand up Comedy com Ruben Dongo e Gui Ramos, no restaurante Divin`Art, em Santo Antão.