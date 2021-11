Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro, Stand Up Comedy e música ao vivo.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Família, Migrações e Sexualidade em Cabo Verde” de Pierre-Joseph Laurent, na Mediateca do Campus Universitário da Uni-CV, às 17h00.

- Live Concert com Zuleica Rosário, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.

- Lançamento do EP “REBELÁ” de Itó Santos, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Concerto de Tito Paris, no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 22h00.

Sábado

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho e Luís Tavares, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Edson Brito, Adão Brito e Bruno, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto, no espaço Poial, Assomada, às 21h00.

- Live music com Rivaldo Bettencourt no Kebra Cabana, na Praia, às 21h30.