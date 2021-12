Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos várias sugestões. Na cidade da Praia decorre hoje e amanhã, mais uma edição da tradicional “Noite Branca”, com várias actividades espalhadas pelo Centro Histórico do Plateau. E no Palácio da Cultura Ildo Lobo decorre um conjunto de exposições de diversos produtos. Na Boa Vista decorre no Centro de Artes e Cultura a exposição de artesanato “Especial Natal”.

Sexta-feira - Feira Cultural, no Cimentinho em Tarrafal de São Nicolau, às 16h00. - Espetáculo de dança para toda a Família, designado de “O Roubo da Magia do Natal”, no Auditório do Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 19h30. - Lançamento do álbum “un ben dun cavaquim”de Diva Barros, no Mindel Hotel, às 21h00. - Live concert com Grace Évora, no espaço Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00. - Parada de estrelas Angola- Cabo Verde, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

Sábado - Lançamento de livro “Música e Sociedade Cabo-verdiana. Múltiplos Olhares sobre o Papel e Obra de Manuel d`Novas” de César Monteiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo, às 10h30. - Live Music “Na Cambar di Sol” com Mateus e Banda, no Hotel Odjo d`água, na ilha do Sal, às 16h00. - Grupo de teatro TPM apresenta a peça “Luz já Bai”, na ALAIM, em São Vicente, às 17h00. - Special Guest com Djeff, no espaço Aqva, na Praia, às 19h00

Domingo - Show de Natal em prol da construção da Paróquia São Paulo Apostolo, no Auditório Nacional, na Praia, às 17h00. - Matinée “Lembra Tempo” na Vila de Barreiro, no Maio, às 18h00. - Apresentação da peça teatral “Um Conto de Natal”, no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 19h00.

