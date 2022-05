​Sugestões para fim-de-semana

Para quem quer passar um fim-de-semana diferente temos aqui algumas sugestões.

Sexta-feira

Tarde de Música e Poesia, no Centro Cultural Paulino Vieira, no município de Tarrafal de São Nicolau, às 18h00.

- “Concertos no Convento” com Zuleica Carvalho, no Convento São Francisco, na Cidade Velha, às 18h30.

- Lançamento do livro “Falucho”, de Manuel Brito-Semedo, no restaurante Orla, na Praia, às 17h00.

- Espectáculo (RE)CONTOS da CPLP,no auditório do Centro Cultural Português, na Praia, às 19h00.

- Desfile de Moda, no Palácio da Cultura Ildo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Jenifer Solidade, no espaço Gamboa, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Toy Pinto, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, na Kebra Cabana, na Praia, a partir das 21h00.





Sábado

- Unitel T + apresenta o Festival Panda, no Campo Sucupira, na Achada de Santo António, na Praia, às 15h00.

- Concerto ao vivo com os Ferro Gaita, no espaço Tronku, na Praia, às 16h00.

- Exposição fotográfica "O outro lado da maternidade", de Chris Borges, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 17h00.

- Música ao vivo com Aleks Fernandes, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.

- Live Show com Nilson Lila e Banda, no Poial Lounge, na cidade de Assomada, às 21h00.

- Música ao vivo com Zuleica Rosário, Ericles Santos, Ejay Santos e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Show Case com Toy Pinto, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 21h00.

- Lançamento do projecto “KONKU - Komboiou di Kultura”, na Praça do Bairro Craveiro Lopes, na Praia, às 21h00.