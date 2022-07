Kavala Fresk Feastival traz cultura, desporto e muito sabor

A Xª edição do Kavala Fresk Feastival que acontece nos dias 8 a 10 deste mês, na Cidade do Mindelo, traz actividades culturais, desportivas, informativas e muito sabor a cavala. Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Josina Freitas, da Mariventos, promotora do evento, faz um balanço positivo do Kavala Fresk Feastival até agora.

“É gratificante chegar à 10ª edição e olhar que as pessoas de uma forma geral acarinham este evento e sabem da sua importância. É importante para nós saber que a nível da restauração e não só esperam pela Kavala Fresk, que é um momento que dinamiza a economia local e de que maneira, nesse aspecto é super gratificante”, afirma Josina Freitas.

Segundo disse, o Kavala Fresk Feastival é amplo, e é o único evento no país que tem estudo do impacto socioeconómico, ou seja, “sempre tivemos essa responsabilidade e atenção, sempre quisemos provar o valor da nossa gastronomia, aliada com a nossa cultura e o próprio valor do povo”.

Em relação às actividades que serão realizadas durante o Kavala Fresk Feastival disse que este ano vão ter um palco de rua, que será o palco de Carnavala, para incentivar o aspecto cultural, que acolherá vários concertos.

Nesta edição, todos os restaurantes vão funcionar nos seus espaços, onde os operadores terão a possibilidade de ocupar as esplanadas para que consigam durante os três dias rentabilizar os seus negócios.

Conforme explicou São Delgado, da Mariventos, na conferência de imprensa realizada no dia 1 de Julho, o objectivo da KFF é ajudar os restaurantes que são os principais parceiros a fortalecer economicamente. “Por isso não é à toa que serão fechadas as ruas que têm pontos de restauração. Foi a melhor forma que encontramos de facilitar esse ambiente que é de negócio, então é importante também porque Kavala é povo. Foi com muita criatividade que tentamos juntar toda a essência que é a cavala para fortalecer a nossa economia local”.

Kavala Show Cooking

Para esta edição, conforme Josina Freitas, haverá Kavala Show Cooking, que é a parte da diplomacia gastronómica, que este ano será realizada com a prata da casa, “porque são dez anos, dez ilhas, a consagração da gastronomia cabo-verdiana”.

Este ano foi acrescentado ao Festival o conceito Refood, cujo objectivo é de depois dos três dias do evento trabalhar com os restaurantes para recolher tudo o que não foi usado para distribuir aos que mais precisam. “Às vezes ficam com mais pão, mais verduras, às vezes não utilizam um tipo de alimento, onde vamos fazer a recolha desses alimentos que serão depois trabalhados de forma a conseguirmos abranger outras famílias e pessoas que estão com mais dificuldades de ter todas as três refeições por dia”.

Este ano, o Kavala Fresk Feastival não ocupa a Avenida Marginal, como é habitual. Segundo a organização, serão encerradas as ruas Sena Barcelos e de Matijim, onde se situam os restaurantes parceiros do evento.

Programação

O Kavala Fresk Festival começa com o Kavala Mob, às 18 horas de sexta-feira (08), num desfile que deverá percorrer a rota do KFF, entre o Plurim de pexe e a praia da Lajinha. Da programação constam actividades com o Pexe na braza, com novo espaço de degustação de peixe fresco, no próprio Mercado de Peixe. Outro destaque é o Kavala Cooking Show, que acontece na Gare Marítima, com a promoção de chefs profissionais e amantes da cozinha e que deverá contar com a participação do antigo diplomata Luís Fonseca, “padrinho” do festival. Desfile dos carros clássicos “Kavala vintage car”, desportos náuticos, concentrados na praia da Lajinha, competição de basquete de rua na Praça Nhô Roque, “Montra d´kmida” para exposição e venda de marcas e produtos nacionais, eis outros pontos do cartaz.

Na vertente cultural, o Kavala Fresk Feastival contempla o Kavala na Mei d´Mar, Stand up Kavala e uma homenagem a Lili Freitas, presidente do grupo carnavalesco Vindos do Oriente que morreu este ano.

*com Lourdes Fortes (Rádio Morabeza)

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1075 de 6 de Julho de 2022.