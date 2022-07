X edição do Kavala Fresk Feastival acontece de 8 a 10 de Julho

​A X edição do Kavala Fresk Feastival (KFF) acontece de 8 a 10 de Julho. Anúncio feito hoje, em São Vicente, pela Mariventos, promotora do certame, que espera “a consagração do festival”.

Em conferência de imprensa no Mindelo, Josina Fortes explicou que o KFF 2022 lança as bases para a implementação do movimento refood, campanha contra o desperdício de alimentos.

“O objectivo é não desfazer de nenhum alimento, aproveitarmos tudo o que pudermos, porque temos famílias que precisam dele. Aqui entra a Câmara Municipal. No final de cada dia, todos os restaurantes parceiros nos comunicam no fim do evento o que foi excedente e a Câmara Municipal de São Vicente faz a recolha. Temos uma equipa que nos vai ajudar a modificar e a trabalhar os excedentes, para que possam chegar às famílias que precisam”, afirma.

Este ano, o Kavala Fresk Feastival não ocupa a Avenida Marginal, como é habitual. Segundo a organização, serão encerradas as ruas Sena Barcelos e de Matijim, onde se situam os restaurantes parceiros do evento.

Programação

O Kavala Fresk Festival começa com o Kavala Mob, às 18 horas de sexta-feira (08), num desfile que deverá percorrer a rota do KFF, entre o Plurim de pexe e a praia da Lajinha. Da programação constam actividades com o Pexe na braza, com novo espaço de degustação de peixe fresco, no próprio Mercado de Peixe. Outro destaque é o Kavala cooking show, que acontece na Gare Marítima, com a promoção de chefs profissionais e amantes da cozinha e que deverá contar com a participação do antigo diplomata Luís Fonseca, “padrinho” do festival. Desfile dos carros clássicos “Kavala vintage car”, desportos náuticos, concentrados na praia da Lajinha, competição de basquete de rua na Praça Nhô Roque, “Montra d´kmida” para exposição e venda de marcas e produtos nacionais, eis outros pontos do cartaz.

Na vertente cultural, o Kavala Fresk Feastival contempla o Kavala na mei d´Mar, Stand up Kavala e uma homenagem a Lili Freitas, presidente do grupo carnavalesco Vindos do Oriente que morreu este ano.