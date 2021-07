​IX edição do Kavala Fresk Feastival quer contribuir para aumento de rendimentos de sectores afectados pela pandemia

A IX edição do Kavala Fresk Feastival (KFF), agendada para 23, 24 e 25 deste mês, visa contribuir para o aumento do rendimento dos sectores que foram afectados pela pandemia da COVID-19, anunciou hoje a Mariventos, organizadora do festival.

Este ano, o evento, que acontece em São Vicente, foi estendido para três dias.

Em conferência de imprensa proferida hoje no Mindelo, Conceição Delgado, da Mariventos, explica que esta edição do Kavala Fresk Feastival terá a mesma essência, mas num novo formato.

“A mesma essência porque a cavala continua a ser a rainha do festival. A mesma essência porque englobamos toda a ilha de São Vicente no festival, como acontece desde a primeira edição. Os restaurantes estão sempre presentes porque são essenciais para a realização do evento”, explica.

“Porque o nosso objetivo primordial é contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da ilha e do país, a Mariventos, Lda. realiza a 9ª edição com um novo formato, criando condições para a sua realização e respeitando todas as regras para a sua execução, adaptando-se às exigências sanitárias que a situação actual impõe, trazendo novas oportunidades para os empreendedores locais, restaurantes e artistas melhorarem as suas rendas”, lê-se no comunicado da organização.

Conceição Delgado garante que todas as medidas sanitárias, impostas pelas autoridades de saúde, serão asseguradas durante os três dias do festival.

Para o primeiro dia, 23 de Julho, no mercado de verduras, está prevista a realização do “cavala no mercado de verduras”, que consiste na realização de um “Show Cooking” em que participam duas personalidades que não são chefes, entre eles o artista Bau. No mesmo evento, segundo a organização, estarão presentes dois profissionais ligados às áreas económica, segurança alimentar e nutrição para falar sobre a importância de uma alimentação saudável e de que forma as pessoas podem contribuir para uma economia mais sustentável.

No mesmo dia os restaurantes entram no roteiro gastronómico que está a ser preparado, e vão participar num concurso para determinar o melhor prato de cavala desta edição.

De acordo com o programa apresentado, no sábado, 24, está prevista uma aula de culinária para crianças. À tarde, o convite é para participar na actividade “Kavala na mei de mar” que decorrerá no catamarã Itoma. Em palco, durante a volta pela Baía do Porto Grande, o público será brindado com um concerto dos artistas Bau e Gabriela, enquanto degustam produtos relacionados com o mar.

O último dia do Kavala Fresk Feastival está reservado para actividades na praia da Laginha com a realização de competições de natação e atletismo.

“Desta forma realizamos mais uma edição do Kavala Fresk Feastival. Continuamos a manter a nossa essência, a nossa criatividade, trazemos mais dinâmica para São Vicente, continuamos a contribuir para a economia de São Vicente”, diz.

Presente na cerimónia de apresentação da IX edição do Kavala Fresk Feastival, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, destacou a realização do evento como “uma grande vitória”, tendo em conta o momento difícil em que o país e o mundo atravessam.

“Este desenvolvimento e movimento em São Vicente, mesmo em situação difícil, é graças à cultura. A Câmara Municipal é sempre uma parceira em tudo aquilo que é para trazer movimento e dinamismo. Kavala Fresk Feastival já é uma marca para São Vicente e uma forma de dizer que as actividades culturais continuam, mesmo em outras modalidades”, refere.

A cidade do Mindelo será palco de mais uma edição do Kavala Fresk Feastival, este ano sob o lema “A Mesma Essência, Um Novo Formato”.

Em 2020, com as restrições impostas pela pandemia da COVID-19, a organização da 8ª edição do KFF resolveu celebrar a data com uma acção solidária, e para isso desafiaram os restaurantes a prepararem uma receita à base da cavala, para oferecer às instituições que trabalham directamente com as famílias que estavam a precisar da solidariedade.