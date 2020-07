8ª Edição do Kavala Fresk Feastival será comemorada com acção solidária

A 8ª edição do Kavala Fresk Feastival estava prevista para este sábado, 11, mas devido à pandemia da COVID-19, não vai acontecer nos moldes habituais.

Neste sentido, a organização resolveu celebrar essa data com uma acção solidária, e para isso desafiaram os restaurantes a prepararem uma receita à base da cavala, para oferecer às instituições que trabalham directamente com as famílias que estão a precisar da solidariedade.

Essa informação foi avançada à RCV, pela Josina Freitas da MariVentos.

Josina Freitas disse é difícil realizar este ano, o Kavala Fresk Feastival nos moldes habituais, mas que o dia não ficará em branco.

“Não queríamos que essa data passasse em branco, principalmente porque devido à pandemia muitas pessoas estão a passar dificuldades. Kavala Fresk Feastival resolveu fazer uma acção solidária juntamente com outros parceiros e este sábado que era para todos estarmos na avenida Marginal, vamos estar na comunidade juntamente com a Cruz Vermelha e outros parceiros para distribuir algumas refeições às famílias já identificadas”, avisa.

Conforme explicou o festival não acontece mas a ideia é desafiar cada um a confeccionar um prato à base da cavala. “Achamos que é muito importante comemorar essa data, mas de uma forma solidária. Partilhamos a informação no Facebook, as pessoas reagiram e os parceiros entraram em contacto connosco”.

E em Tarrafal de Santiago, a câmara municipal já anunciou o cancelamento da 6ª edição do Festival de Peixe, inicialmente prevista para 9 de Agosto do corrente ano, devido à pandemia do novo coronavírus.