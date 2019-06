Kavala Fresk Feastival 2019 com foco na preservação ambiental

O "Kavala Challenge" é a principal novidade da edição 2019 do Kavala Fresk Feastival, que acontece a 13 de Julho, no Mindelo. A ideia é sensibilizar a população para dar nova vida aos chamados materiais transformáveis.

A informação foi avançada hoje à imprensa, por Josina Freitas, da Mariventos, em conferência de imprensa de antevisão do evento.

Outra novidade é substituição do prémio “Kavala mas sab”, pelo prémio “restaurante mais Eco”, como forma de incluir os operadores na campanha para a preservação do ambiente e dos oceanos.

“Ou seja, ao restaurante que conseguir utilizar menos plástico, que conseguir deixar a sua área mais limpa, comunicar melhor com os seus clientes, por exemplo, para preservarem os seus copos até o final do evento, vai ser atribuído esse troféu”, aponta.

A diplomacia gastronómica, evento que normalmente antecede o arranque do Kavala Fresk, deverá acontecer este ano, numa outra altura. De acordo com Josina Freitas, “não será foi possível reunir todas as condições para que acontecesse por ocasião do KFF”.