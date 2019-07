Kavala Fresk Feastival reúne famílias na Avenida Marginal

A ilha de São Vicente recebe este sábado, 13, a 7ª edição do Kavala Fresk Feastival (KFF). Um evento que visa impulsionar a economia da ilha. Será um dia, onde várias famílias estarão reunidas na Avenida Marginal, para não só degustar a cavala, mas também para participar nas várias actividades que vão acontecer ao longo do dia.

Este sábado, todas as artérias da cidade de Mindelo vão desembocar na Avenida Marginal com centenas de pessoas rumo ao Kavala Fresk Feastival que este ano lançou o desafio às pessoas de transformar o seu meio ambiente através da mudança de comportamento.

Com este desafio, a organização apela às pessoas para entrarem nessa luta da preservação do meio ambiente. Neste sentido, a organização convidou artistas plásticos, designers, activistas, sociólogos, produtores, cineastas, designers, empresários, músicos e crianças para construírem uma cavala a partir dos desperdícios recolhido na ilha.

Este evento mobiliza toda a ilha para celebrar a vida com um banquete cultural em homenagem à rainha kavala, um produto local muito apreciado.

A ilha de São Vicente almejava há muito tempo ter uma iniciativa desta natureza para movimentar a ilha e a economia local. O KFF foi desde início abraçado pelos sanvicentinos e hoje é um dos eventos mais aguardados do ano.

Organizado pela Mariventos, uma empresa de promoção de eventos, o KFF já conquistou o país e está na boca do mundo. Cada edição do evento é preparado minuciosamente para que ninguém fique de fora, e nesta edição haverá participação das peixeiras de Plurim d’Pêxe que organizaram-se em associação para marcar presença nesta iniciativa.

A Mariventos produz este evento, também com o objectivo de criar um produto gerador de rendimento, promover São Vicente como destino turístico e promover a gastronomia como produto cultural e turístico.

Os participantes têm aumentado de ano para ano. Hoje o evento recebe não só pessoas de São Vicente, mais também das outras ilhas e turistas que já aproveitam para saborear os vários tipos de pratos preparados onde a kavala é a rainha.

A programação começa ao meio dia e termina às duas da manhã. Neste dia, os restaurantes locais têm o desafio de apresentar a kavala em diversos pratos, onde cada um vai colocar a sua criatividade em prática. O KFF também desafia a criatividade dos jovens nas diversas actividades que serão desenvolvidas como forma de driblarem o desemprego.

Novidades

Ainda não foi divulgado o cartaz do evento, mas a organização já avançou algumas novidades. Com um roteiro que vai desde a Rua da Praia, em frente ao mercado de peixe, Praça D. Luís, Praça Nhô Roque e Avenida Marginal, o KFF recebe vários restaurantes locais, onde é possível degustar a kavala na sua forma mais criativa.

Além de degustar a kavala, o evento oferece uma programação muito rica com exposição, música, teatro infantil, desfile de moda, workshop sobre culinária e desporto. Criado em 2013 pela Mariventos, o evento tem despertado o interesse de muitas pessoas tanto dentro como fora do país.

Haverá ainda masterclass sobre “Gastronomia Sustentável” com o Chef Gustavo Javier Duarte, da Argentina, passeio de bote e corrida de natação.

O “Kavala Challenge” é a principal novidade desta edição do Kavala Fresk Feastival, para sensibilizar a população para dar nova vida aos chamados materiais transformáveis.

Outra novidade deste evento é a substituição do prémio “Kavala mas sab”, pelo prémio “Restaurante mais Eco”, como forma de incluir os operadores na campanha para a preservação do ambiente e dos oceanos.

Isso quer dizer que, a organização vai premiar os restaurantes que conseguirem utilizar menos plástico, que conseguirem deixar a sua área mais limpa e comunicar melhor com os seus clientes, para preservarem os seus copos até o final do evento.

A diplomacia gastronómica, que normalmente antecede o arranque do evento, este ano vai acontecer numa outra altura, porque, conforme a organização, não conseguiram reunir todas as condições para a sua realização por ocasião do KFF.

Já na parte musical, o “Karnavala” terá a actuação do grupo Samba Groove, “Kavala na mei d’mar” que contará com a participação dos artistas Jenifer Soledade e Bau, no palco da Praça D. Luís estará Jocy Santos e Batchart e haverá ainda animação com DJ´s.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 919 de 10 de Julho de 2019.