​Festival da Baía das Gatas arranca sexta-feira num formato digital

A 36ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas arranca esta sexta-feira, 14, este ano num formato digital por causa da pandemia da COVID-19. Tendo Pont d'Agua como palco, o evento terá transmissão na rádio e televisão públicas e nas plataformas digitais da autarquia mindelense, anunciou hoje o edil Augusto Neves.

Em conferência de imprensa proferida esta tarde, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente recorda que o evento acontece num momento especial devido ao novo coronavirus, e que por isso o novo formato do festival vai permitir às pessoas assistirem ao espectáculo em casa e em condições de segurança.

Neves garante que todas as recomendações e orientações da Direcção Nacional da Saúde e do Governo serão acatadas.

“Recorremos aos nossos artistas, a empresas e amigos que nos têm apoiado. E a Câmara Municipal, como parceira do festival, estará sempre próxima no sentido de podermos apresentar um melhor produto a nível nacional e internacional, para as pessoas em casa poderem acompanhar o festival que deve ficar na nossa memória como um festival singular, um festival em que pese as dificuldades não cruzamos os braços”, diz.

Grande parte do cartaz é composta por artistas mindelenses. A 36ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas começa sexta-feira, às 19 horas, com Vasco Martins, Voginha & Vamar. Uma hora depois sobem ao palco Nilza Xalino, Rause & Banda. Às 21 horas actuam Toi Cabecinha & Jorge Sousa, para depois chegar a vez dos Kings. Anísio, Gai & Costantino Cardoso fecham o primeiro dia do certame.

No sábado, 15, Fábio JR, Roberto, Isa Ibiza (Sal) e Aline Frederico & Banda CV Sonho abrem o festival às 19 horas. Ilo Ferreira actua logo depois, seguido de Vlú, Boy G. Mendes e Diva Barros. Ceuzany encerra o segundo dia do evento musical.

No último dia, domingo, Tiago Silva & Elly Paris fazem a abertura, seguindo as actuações de Kiddye Bonz & Khaly Angel. Pol Block & Mandingas encerram a edição 2020 do Festival da Baía das Gatas.

“Fizemos vários convites a nível nacional, mas dada a situação da pandemia, muitos aristas não conseguiram deslocar-se, e concentramos nos artistas de São Vicente que criaram e que fizeram o festival”, justifica o edil.

Augusto Neves garante que a organização vai tomar todas as medidas para evitar aglomerações de pessoas ao redor do Pont d'Agua.

“Vamos fazer tudo para que as pessoas não fiquem de pé a assistir o festival. Preferimos que fiquem em casa a acompanhar o festival porque é um momento em que todos temos que dar a nossa contribuição e responder às orientações da Direcção Nacional de Saúde”, garante.

Homenagem aos profissionais de saúde

Este ano os homenageados são os profissionais de saúde que, segundo Augusto Neves, têm estado na linha da frente a lutar contra a COVID-19, “trabalhado arduamente para proteger a população cabo-verdiana”.

“Este é um momento particular para homenagear os profissionais de saúde que têm esta grande responsabilidade de lutar para podermos ultrapassar a pandemia”, refere.

A 36ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas acontece de 14 a 16 deste mês.