​Organização dá nota positiva à IX edição do Kavala Fresk Feastival

A organização da IX edição do Kavala Fresk Feastival (KFF) faz um balanço positivo do evento, que decorreu nos dias 23, 24 e 25 de Julho em São Vicente. O prémio de “Kavala más sab” foi para o restaurante Bistrô Santo André, em São Pedro, com o prato de patê de cavala ao molho de frutos vermelhos, foi hoje anunciado.

Em conferência de imprensa proferida hoje no Mindelo, Conceição Delgado, da Mariventos, explicou que o KFF deste ano foi encarado como um grande desafio pela organização e pela própria ilha. Os objectivos foram alcançados.



“Podemos verificar e considerar que o balanço é positivo, tendo em conta todos os objectivos que traçamos, o plano que criamos, toda a segurança e a logística que foi projectada para o Kavala Fresk Feastival. Tendo em conta também o feedback da Delegacia de Saúde, da Polícia Nacional e mesmo da Polícia Marítima, o balanço é positivo e nós respeitamos todas as regras de segurança que foram impostas pelas autoridades”, aponta.

Os restaurantes foram desafiados a estarem presentes nesta IX edição com o desafio de estarem no seu próprio espaço, e criar animação por forma a chamar os clientes durante os três dias do evento. Inicialmente estavam inscritos 16 restaurantes, mas segundo Conceição Delgado, 15 conseguiram adaptar-se a este novo formato.

“Muitos clientes passaram a conhecer o restaurante, passaram a conhecer a ementa no restaurante, e isto para nós é muito bom. Foi um dos objectivos que nós queríamos – criar um roteiro gastronómico -, e eu acho que a partir daqui é possível fazer muito mais em termos de promoção gastronómica na cidade do Mindelo”, acredita.

Bistrô Santo André vence concurso de “Kavala más sab”

Durante o Kavala Fresk Feastival, 11 restaurantes participaram do concurso “Kavala más sab”. O prémio foi para o restaurante Bistrô Santo André, em São Pedro, com o prato de patê de cavala ao molho de frutos vermelhos. O prato foi confeccionado pelo chefe de cozinha de Burkina Faso Etienne Sawadogo.

O sueco Per Tamm, proprietário do restaurante vencedor, ficou satisfeito com o formato do KFF deste ano.

“Foi muito mais interessante porque não tivemos que nos deslocar para a cidade, devido aos custos de transporte, alocação do lugar, etc, por 16 horas. Desta vez estivemos tranquilamente no nosso restaurante durante três dias, por um preço muito mais razoável. Foi ideal”, entende.

A cidade do Mindelo foi palco, durante os dias 23, 24 e 25 de Julho, de mais uma edição do Kavala Fresk Feastival, este ano sob o lema “A Mesma Essência, Um Novo Formato”. Um dos objectivos foi contribuir para o aumento do rendimento dos sectores que foram afectados pela pandemia da COVID-19.