Sugestões para fim-de-semana

Se quiser passar um fim-de-semana diferente temos algumas sugestões. O município de Tarrafal de Santiago acolhe de sexta a domingo, a VII edição do Festival de Peixe, com várias actividades. A praia de São Francisco acolhe este sábado e domingo, a X ª edição do Escape.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Os Bantu na visão de Mafrano – Quase Memórias", do escritor e etnólogo angolano Mauricio Francisco Caetano, "Mafrano", na Biblioteca Nacional, às 17h00.

- Música ao vivo com Hélida Camachynha, no restaurante Pó DTerra, na Praça Center, na Praia, a partir das 18h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Final de concurso de vozes “Órgãos Canta 2022”, no Polivalente João Teves, em São Lourenço dos Órgãos, às 20h00.

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

- Bói D’Conjunt com Ferro Gaita, Beto Dias, Dudu Araújo, Suzana Lubrano e Djuca Chantre, com participação especial de Tito Paris, no MindelHotel, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Charles, no restaurante/bar Tronku, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nice Band com convidados Zé Rui de Pina e Ulisses Português, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Santiago Fest com actuação de Trakinuz, Bulimundo, Leo Pereira, Rubem Teixeira, na Universidade de Santiago, na Assomada, às 22h00.

- “Lembra Tempo Sabi” com animação de vários DJs, no INK Lounge, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Tarde poética, com música e poesia, em Longueira, no espaço Lemba Lemba, no concelho de São Lourenço dos Órgãos, às 17h00.

- Humor e música com Tété Alhinho, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Sónia Sousa, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.

- Lançamento do álbum “Novo Ciclo” de Garry, no espaço L, na Praia, às 22h00.

- Festival di Emigrante, no Atlantis, antigo EMPA, na Assomada, a partir das 22h00.

- Animação musical com DJ Sarumawashi, na Galeria Nho Djunga, em São Vicente, às 22h30.