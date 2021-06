Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, teatro e dança. Para quem está na cidade do Mindelo, este fim-de-semana, 25 a 27, acontece a estreia do espetáculo "Kastrokriola", do dramaturgo cabo-verdiano Caplan Neves. A estreia será às 20h30, no Centro Cultural do Mindelo.

Sexta-feira - Concerto “Santa Catarina Canta Norberto Tavares”, na Assomada, às 17h00. - Dance Show by Hip Hop Company from Japan com Naoka & Itsuki, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19h00. - Live Music com Princezito e Banda, no Aqva, na cidade da Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Jennifer Solidade e Banda, no Divin`Art, Santo Antão, a partir das 20h00. - Apresentação da peça de teatro "Crónicas da Boa Vista", de Irina Fonseca e Grécia Freitas, no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 20h00. Sábado - Apresentação espetáculo de dança “Mardança”pelo Núcleo de Ballet Clássico da ALAIM, no Centro Cultural Português, às 18h00. -Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Nice Kriola, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Tibau Tavares, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 20h00. - Ineida Moniz, Khaly Angel, Heber Pires e Magik Santiago no Quintal da Música, na Praia, às 20h30.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.