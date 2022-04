Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como cinema, lançamentos de livros, teatro, stand up comedy, feira de livro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Exibição do filme “Elcano & Magallanes, La Primera Vuelta al Mundo", na Sala 202, Edifício 8 da UNICV, Palmarejo Grande, às 17h30.

- Lançamento do livro “A Grua e a Musa de Mãos Dadas”, de Jorge Carlos Fonseca, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h00.

- Música ao vivo com Jandir Fortes, no Ponto CV, na Praia, a partir das 20h00.

-Música ao vivo com Josimar Gonçalves, no Plaza Park, na Praia, às 20h00.

- Concerto “Mano a Mano”, no Hotel Porto Grande, em São Vicente, às 21h00.

- Ladies Night com animação de DJ Parada, no Horace Silver Lounge, na ilha do Maio, às 22h00.





Sábado

- Feira do Livro Infantil, nas praças das localidades de Achada Tenda, Chão Bom, Ribeira da Prata e Vila, em Tarrafal de Santiago, das 10 às 14h00.

- Lançamento do livro “Intendimentu” de Alípio Fernandes, no Poial Lounge, na Assomada, às 16h00.

- Lançamento do livro “Manifesto à Crioulização" de Mário Lúcio, na ALAIM, São Vicente, às 18h00.

- Apresentação da peça teatral “Tudojunto Sepa rado”, da actriz Irina Fonseca, encenador por Heranio Matias e da coreógrafa Agustina Miranda, no auditório Luís Rendall, do Centro de Arte e Cultura, na cidade de Sal-Rei, Boa Vista, às 19h00.

- Concerto de lançamento do Fundo da Acção Social da Uni-CV com actuação de Princezito e Zuleica Carvalho, no Centro de Convenções da Uni-CV, às 19h00.

- "Noite de Kotxi" com actuação de DJ Chandinho Beatz e Rapaz di Safende, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 20h00.

- Fazenda Esperança realiza Show Beneficente que contará com actuação dos artistas Teté Alhinho, Terezinha Araújo, Albertino Évora, Zeca de Nha Reinalda, Dulce Sequeira, padre José Álvaro, Ga da Lomba, na Assembleia Nacional, às 20h00.

- Stand Up Comedy com o humorista Enrique Alhinho e o convidado Elton Ezeiruaku, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Yacine Rosa, Edson Brito, Heber Pires e Bruno Lima, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Apresentação do Merchendising com desfile de (Linha de Casacos Batchart- kaza Preta), no Luau Lounge Bar, em Tarrafal de São Nicolau.

- Badju Kanekinha com Beto Dias, Don Kikas, no espaço Warehouse, na Praia, pelas 22h00.