Sugestões para fim-de-semana

Se quiser passar um fim-de-semana diferente temos aqui algumas sugestões.

Sexta-feira

- Música ao vivo com o artista Rivaldo Bettencourt, no espaço Sunset Restaurante Bar, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Rui di Bitinha e Banda formada pelos músicos Ulisses Português e Lulam, no restaurante Ipanema, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Anísio Rodrigues, no espaço Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Donna La Perle, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com os artistas Zé Viola e Gandhy Silva, no espaço BR Lounge Bar, na Praia, às 20h00.

- “I Love Funk” no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 20h00.

- Vila de Praia Branca em Tarrafal de São Nicolau acolhe a VIII edição "Sodad, Festival da Mornas", às 20h00.

- Live Concert com a artista Jenifer Solidade, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Salliff e Vanu, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 21h00.

- Concerto “Mano a Mano” com Mário Lúcio e Princezito, no Mercado de Artesanato Cultura, no município de Tarrafal de Santiago, às 21h00.

- Música ao vivo com Kátia Semedo, Edson Brito, Adão Brito e Jorge Pimpa, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- TIKAI- Produções e Eventos apresenta a peça teatral “Filho Pródigo” ao vivo, no polivalente da Assomada, às 17h00.