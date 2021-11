Sugestões para fim-de-semana

Chega assim mais um fim-de-semana, onde temos algumas sugestões. Nas cidades da Praia e do Mindelo decorre a 27ª edição do Mindelact com vários espectáculos. Ainda na Praia, o Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe por esses dias uma exposição de pintura “Reflex d`Nha Alma” do artista plástico Sandro Lopes.

Sexta-feira - Tertúlia Arquitectura e Música, no Zero Point Art Galery, Mindelo, às 18h00. - Concerto musical com Khyra Tavares e Banda, no Divin`Art, Santo Antão, às 20h30. - Live Concert com Arlindo Rodrigues no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00. - Albertino Évora e Banda no Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - Live Music com Leroy Pinto, no Kebra Cabana, na Praia, às 21h30. - Noite dançante com Dj Afroblend, na esplanada Alkimist, na Praia, a partir das 22h00.

Sábado - Show lançamento do single “Camponês” da artista Cassandra Lobo, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 21h00. - Live Music com Niclas Amado, no Kebra Cabana, na Praia, às 21h30.

