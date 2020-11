​Contagem decrescente. Mindelact está a chegar

Está tudo a postos para o arranque da edição 2020 do Mindelact, evento que acontece de 12 a 15 de Novembro, em São Vicente.A garantia foi dada hoje, em conferência de imprensa, pelo director do Festival Internacional do Teatro do Mindelo (Mindelact), João Branco.

“Está tudo praticamente pronto. As montagens já estão a decorrer. Temos ensaiado muito. Todas as companhias estão a ensaiar. Está tudo preparado para começarmos”, assegura.

Segundo João Branco, a maioria dos autores e companhias “já estão na ilha, os que faltam deverão chegar esta quarta-feira”.

A 26ª edição do Mindelact terá uma duração mais curta do que o habitual, com um cartaz de 16 espetáculos, quatro deles em formato digital.

Na quinta-feira (12), o espetáculo “A Dream is the Dreamer”, de Catarina Miranda, assinala a abertura do Mindelact, no Palco 2, na Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (Alaim).

No mesmo dia às 21h30, o Centro Cultural do Mindelo, Palco 1 do Mindelact, recebe a peça o Cheiro dos Velhos, um espectáculo assinado pelo Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo (Cabo Verde) e do Teatro de Marionetas do Porto (Portugal)

Segundo a organização do festival, o Presidente da República estará presente na abertura do Palco 1.

“Este ano, por motivos sanitários, não teremos uma cerimónia de abertura formal. Sua excelência o Presidente da República fará uma intervenção no final do espetáculo”, explica João Branco.

Participam na edição 2020 do Mindelact artistas, para além de Cabo Verde, de companhias do Brasil, Portugal e de Espanha.