Sugestões para fim-de-semana

Chegou mais um fim-de-semana que promete ser animado com muitas actividades. Para quem está na cidade da Praia decorre, na Livraria Nhô Eugénio, a exposição de pintura de paisagens de Coralie Tavares Silva. No Centro de Arte e Cultura, na ilha da Boa Vista decorre a exposição de artesanato - Bijutarias e Reciclagem com S & Z Artes.

Sexta-feira

-Lançamento do livro “A Vénus Crioula” de Vera Duarte, Auditório do Edifício da Garantia/Promotora/BCA, Chã d`Areia, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Slam Poetry, no espaço Prato Cheio, na cidade da Praia, a partir das 18h00.

- Workshop de música e escrita criativa com Princezito, no Horace Silver Lounge e Bar, na ilha do Maio, às 19h00.

- Live Music com Arlindo Rodrigues e Banda no AQVA, na Praia, às 20h00.

- Espectáculo de dança "ANUSIM" da companhia de dança portuguesa Dança em Diálogos, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 20h00.

- Sextinha da música com Fábio Ramos, no Divin Art, no Porto Novo, Santo Antão, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com o Triu d`Fogu no espaço Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Stefania Lopes e Elton no espaço Caldera Preta, na ilha do Sal, às 20h30.

- Música ao vivo com Zuleica Rosário no Grace Évora Lounge, em Palmarejo, na cidade da Praia, às 21h00.





Sábado

- Momentos “Na Cambar di Sol” com Mateus e Banda, no Hotel Odjo d`água, na ilha do Sal, às 16h30.

- Workshop kizomba e dança livre no Urban Kizomba Dance Cabo Verde, na Praia, às 18h30.

- Primeira eliminatória do Concurso de Vozes Instituições/ Profissões, no Mercado de Cultura, em Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- Bino Branco, Khaly Angel, Adão Brito e Jorge Pimpa no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.