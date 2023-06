​Sugestões para fim-de-semana

Para quem gosta de passar um fim-de-semana diferente, temos aqui algumas sugestões.

Sexta-feira

- Exposição Bella Bijoux da artesã Ana Correia, no Centro Cultural do Mindelo, às 10h00.

- Música ao vivo com Jandir Fortes, no Farol da ilha do Maio, às 17h00.

- Show de aniversário do Tito Paris, acompanhado da sua banda ao vivo, no Hotel Odjo d'Água, na ilha do Sal, às 19h00.

- 265 TALKS - 9° Edison, 2ª Temporada de Speaker com Verónica Fernandes, no espaço Poial, em Assomada, às 19h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

­- Afterwork Concert com Djam Neguin, no Kebra Cabana, na Praia, às 17h00.

- XII Edição da gala dos CVMA, no Hotel Meliã Dunas Beach & Spa Resort, Santa Maria- Ilha do Sal, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Kátia Semedo, Caluca Tavares, Ejay Santos e Bruno Lima, no Quintal da Música, às 21h00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto e animação com DJ Parada, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.

- Abertura de Verão com Soraia Ramos e Lisandro Cuxi, no Tchida Arena, na ilha do Sal, às 23h00.

- After Party dos CVMA, no Bikini Beach Club, em Santa Maria, na Ilha do Sal, a partir das 00h00.





Domingo

- Música ao vivo com Djacy Silva, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.