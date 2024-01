​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Live Music com George Tavares e Caluca Tavares, no Djew View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Tríu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com o grupo de batucadeiras Herança di Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Litos e Salliff, no Farol do Maio, na ilha do Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- “Cambar de Sol” com Live Music, no Hotel Odjo d`água, na ilha do Sal, a partir das 16h00.

- Exposição sobre a ilha do Maio, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, a partir das 17h00.

- Live Music com Jandira, no Djew View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, Caluca Tavares, Anselmo Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Zé Viola, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Sun7 Motions com Drop DJ, Rifox e Mika Barbosa, no Aqva, na Praia, às 17h00.